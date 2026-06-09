Суд зобов’язав маріупольське КП виплатити 21,5 млн грн за ремонт дитсадка перед вторгненням

Господарський суд Донецької області зобов’язав комунальне підприємство "Міське управління капітального будівництва" Маріуполя виплатити підряднику понад 21,5 млн грн за роботи з укріплення конструкцій дитячого садка №32, виконані ще напередодні повномасштабного вторгнення Росії.

Як випливає з матеріалів справи, у червні 2021 року КП уклало договір із ТОВ "Опитний завод М" на проведення додаткових робіт з капітального ремонту ясел-садка в Лівобережному районі Маріуполя. Загальна вартість проєкту перевищувала 28,5 млн грн. Фінансування мало здійснюватися за рахунок державної субвенції та коштів міжнародних донорів.

Упродовж 2021 року замовник оплатив частину виконаних робіт. Однак за завершальний етап вартістю 21,5 млн грн підрядник коштів так і не отримав, хоча необхідні акти виконаних робіт були підписані ще 2 лютого 2022 року — за кілька тижнів до початку повномасштабної війни.

Через понад чотири роки компанія звернулася до суду з вимогою стягнути заборгованість. Представники комунального підприємства заперечували проти позову, стверджуючи, що необхідні документи були подані лише у 2025 році, коли строк дії договору вже завершився, а фінансування проєкту відсутнє.

Втім, під час розгляду справи суд встановив, що документи, на які посилався відповідач, стосувалися вже подальшого листування щодо погашення боргу. Натомість акти виконаних робіт були належним чином оформлені та підписані ще на початку лютого 2022 року.

У результаті суд ухвалив стягнути з КП "Міське управління капітального будівництва" всю суму боргу — понад 21,5 млн грн, а також понад 258 тисяч гривень судового збору.

Рішення ще може бути оскаржене до 18 червня 2026 року.

Це вже не перший подібний випадок. Раніше суди зобов’язували маріупольське комунальне підприємство розрахуватися з іншими підрядниками за роботи, виконані до окупації міста. Зокрема, у 2025 році з КП постановили стягнути близько 340 тисяч гривень за ремонт корпусу міської лікарні №1 та понад 7 млн гривень за ремонт пологового будинку, який згодом був зруйнований під час бойових дій.