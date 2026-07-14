США демонтують МКС

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа має намір ліквідувати Міжнародний кримінальний суд.

Рубіо звинуватив МКС у тому, що він веде війну проти США не кулями чи ракетами, а силою так званого міжнародного права, повідомляє CNN.

Цей конфлікт триває ще з першого президентського терміну Трампа, коли суд намагався розслідувати ймовірні воєнні злочини американських військових в Афганістані. Під час другого терміну Трампа Вашингтон уже запровадив низку санкцій проти посадовців МКС через спроби розслідувати дії США та Ізраїлю.

"Використовуючи всі інструменти, які є в розпорядженні нашого уряду, працюючи разом з кожним союзником, який готовий діяти спільно з нами, ми демонтуємо МКС – цеглина за цеглиною, якщо це буде необхідно", – каже Рубіо.

США вимагають від інших країн зробити вибір. Хто продовжує підтримувати МКС, може втратити американські гроші.

"Країни, які відмовляються відкидати хибний авторитет Міжнародного кримінального суду, покладаючись на допомогу США, ймовірно, опиняться під посиленою увагою", - заявив він.

За його словами, ці країни, серед яких і багато держав ЄС, мають офіційно відхилити повноваження МКС щодо переслідування громадян США.

На думку Рубіо, Для досягнення мети США застосують повну дипломатичну ізоляцію установи. Збираються заборонити поїздки для персоналу МКС. Анулюють візи та запровадять жорсткі економічні санкції.

Держсекретар вважає МКС інструментом політичної боротьби. Він стверджує, що судом керують сили, ворожі до Вашингтона.

На його думку, установу підтримує та керує потужна мережа лівих неурядових організацій, самовдоволених глобалістів та ворожих урядів країн третього світу, об'єднаних ворожнечею до США.