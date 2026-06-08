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Полiтика

Рішення щодо ордену Зеленського Навроцький прийме в «відповідний час»

Рішення щодо ордену Зеленського Навроцький прийме в «відповідний час»

Капітула Ордена Білого Орла представила свої пропозиції Каролю Навроцькому стосовно ініціативи можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського цієї нагороди, і той прийме рішення з цього приводу у «відповідний час». Про це речник президента Польщі Рафал Леськевич написав у соцмережі X.

«Сьогодні капітула Ордена Білого Орла зібралася для розгляду питання щодо ордена, яким був нагороджений президент України Володимир Зеленський. Капітула представила свій висновок президентові Польщі Каролю Навроцькому, який брав участь у засіданні. Президент ухвалить рішення у відповідний час», - зазначив Леськевич.

Фото: prezydent.pl 

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ПольщаорденВолодимир ЗеленськийКароль Навроцький
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