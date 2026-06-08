Терміни відновлення пошкодженого сховища ЧАЕС досі залишаються невизначеними

Унаслідок удару російського безпілотника було пошкоджено будівлю центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) поблизу Чорнобильської АЕС, а також офіс Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), розташований на території об’єкта. Про це повідомляє МАГАТЕ.

За даними агентства, його інспекційна група оглянула місце інциденту та зафіксувала пошкодження фасаду, стін і сходових конструкцій будівлі, а також значні руйнування у вигляді уламків скла, цегли та будівельного сміття.

Попри пошкодження, рівень радіації на об’єкті залишається в межах норми, що свідчить про відсутність витоку радіоактивних речовин.

У МАГАТЕ уточнили, що відпрацьоване ядерне паливо на момент удару зберігалося у спеціальних контейнерах на відстані кількох сотень метрів від пошкодженої будівлі. Частина ближчих секцій, за попередніми даними, була порожньою.

Водночас залишається невідомим, коли об’єкт зможе відновити прийом відпрацьованого палива з українських атомних електростанцій.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав інцидент надзвичайно тривожним і наголосив, що атаки на об’єкти з ядерними матеріалами є вкрай небезпечними з точки зору ядерної безпеки.

Він підкреслив, що агентство продовжить розслідування обставин інциденту.

Як повідомляло раніше ForUa, на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника виникли нові масштабні пожежі після падіння російських безпілотників.