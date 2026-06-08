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Надзвичайні події

Терміни відновлення пошкодженого сховища ЧАЕС досі залишаються невизначеними

Терміни відновлення пошкодженого сховища ЧАЕС досі залишаються невизначеними

Унаслідок удару російського безпілотника було пошкоджено будівлю центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) поблизу Чорнобильської АЕС, а також офіс Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), розташований на території об’єкта. Про це повідомляє МАГАТЕ.

За даними агентства, його інспекційна група оглянула місце інциденту та зафіксувала пошкодження фасаду, стін і сходових конструкцій будівлі, а також значні руйнування у вигляді уламків скла, цегли та будівельного сміття.

Попри пошкодження, рівень радіації на об’єкті залишається в межах норми, що свідчить про відсутність витоку радіоактивних речовин.

У МАГАТЕ уточнили, що відпрацьоване ядерне паливо на момент удару зберігалося у спеціальних контейнерах на відстані кількох сотень метрів від пошкодженої будівлі. Частина ближчих секцій, за попередніми даними, була порожньою.

Водночас залишається невідомим, коли об’єкт зможе відновити прийом відпрацьованого палива з українських атомних електростанцій.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав інцидент надзвичайно тривожним і наголосив, що атаки на об’єкти з ядерними матеріалами є вкрай небезпечними з точки зору ядерної безпеки.

Він підкреслив, що агентство продовжить розслідування обставин інциденту.

Як повідомляло раніше ForUa, на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника виникли нові масштабні пожежі після падіння російських безпілотників.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

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