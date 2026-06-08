Ракетний дисбаланс: чому Patriot недостатньо для захисту від ракет РФ

Українські військові та експерти звертають увагу на зростання ракетної загрози з боку Росії на тлі обмежених можливостей протиракетної оборони, зокрема систем Patriot. Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За оцінками ГУР, щомісячне виробництво Росією ракет, для перехоплення яких застосовуються системи Patriot, перевищує обсяги виготовлення відповідних протиракет у США.

Зокрема, йдеться про такі типи озброєння:

— близько 60 балістичних ракет 9М723 для ОТРК «Іскандер-М»;

— близько 40 балістичних ракет для систем С-300/С-400;

— до 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

— до 3 гіперзвукових ракет «Циркон».

У сумі це становить орієнтовно до 113 ракет на місяць, які становлять загрозу, що потребує перехоплення системами протиповітряної оборони високого рівня.

Водночас, за даними відкритих джерел, у 2025 році американська компанія Lockheed Martin виготовила близько 620 протиракет PAC-3 MSE, що в середньому становить близько 51–52 одиниць на місяць. За прогнозами, у разі нарощування виробництва цей показник може зрости до 700–750 ракет на рік, або приблизно 58–63 на місяць.

Таким чином, навіть за умови повного спрямування всіх вироблених США протиракет до України, їх кількість може бути недостатньою для паритетного реагування на темпи виробництва російських ракет.

Окремо зазначається, що фактичні поставки ракет PAC-3 MSE Україні обмежені через необхідність США та союзників відновлювати власні запаси, які були значною мірою використані під час нещодавніх кризових ситуацій на Близькому Сході.

Експерти наголошують, що виключно протиракетна оборона не здатна повністю нейтралізувати балістичну загрозу. На їхню думку, ефективна стратегія має включати не лише перехоплення ракет, а й ураження місць їхнього виробництва, зберігання та пускових установок.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський хоче мати ліцензії на виробництво ракет Patriot PAC-3 в Україні.