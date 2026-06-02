В ЄС попередили про ризики для підтримки України

Європа дедалі впевненіше перебирає на себе роль головного союзника України. Поки Сполучені Штати демонструють стриманість у питаннях подальшої підтримки Києва, саме європейські країни забезпечують майже весь потік фінансової, військової та політичної допомоги.

ЄС разом із Великою Британією не лише продовжують постачання озброєння, а й поглиблюють військову координацію, повідомляє The Economist. Одним із нових кроків стала франко-британська ініціатива щодо контролю за можливим дотриманням умов майбутнього перемир'я. Вже найближчим часом Україна також почне отримувати кошти в межах масштабного пакета підтримки на 90 млрд євро. Паралельно Європа посилює санкційний тиск на Росію, намагаючись змусити Кремль шукати шляхи до завершення війни. Останні успіхи українських військових на фронті додали оптимізму тим, хто вірить у можливість дипломатичного врегулювання.

У європейських столицях дедалі частіше звучать заяви про готовність брати активну участь у майбутніх переговорах. Втім, попри демонстрацію єдності, всередині Європи досі немає спільного бачення того, як саме має завершитися війна.

Чиновники визнають: наразі стратегія зводиться переважно до підтримки стійкості України, а не до пошуку конкретної формули миру. Дискусії щодо можливих контактів із Кремлем тривають. Деякі політики пропонують використовувати посередників або нейтральні країни для вивчення позиції Москви. Водночас більшість європейських дипломатів не бачать ознак того, що Путін готовий відмовитися від своїх ключових вимог.

Окремим викликом залишається питання членства України в Європейському Союзі. Попри політичну підтримку Києва, у Брюсселі дедалі частіше визнають, що швидкий вступ виглядає малореалістичним. Якщо раніше лунали припущення про приєднання вже наприкінці десятиліття, то зараз багато чиновників говорять про значно довший шлях, який може тривати близько десяти років.

Водночас Європа очікує від України прискорення реформ, особливо у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Саме від виконання цих умов значною мірою залежатиме як подальше фінансування, так і перспективи євроінтеграції. На тлі цих процесів європейські лідери дедалі більше усвідомлюють: часу для ухвалення стратегічних рішень залишається небагато. Уже найближчими роками вибори в ключових країнах ЄС можуть суттєво змінити політичний баланс і вплинути на подальшу підтримку України.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна отримала орієнтовний графік євроінтеграції.