Популярний напій, що спалює жир, назвали медики

Дослідники дійшли висновку, що чорна кава без цукру та добавок може сприяти зниженню ваги. Згідно з даними досліджень, кофеїн здатний прискорювати метаболізм, активувати процеси спалювання жирів і допомагати організму ефективніше використовувати енергію. Крім того, кава може позитивно впливати на контроль рівня цукру в крові.

Як працює чорна кава:

— прискорює обмін речовин (до 5–20% завдяки стимуляції нервової системи)

— активує розщеплення жирових запасів і використання їх як енергії

— допомагає регулювати рівень цукру в крові

— підвищує витривалість під час фізичних навантажень

— майже не містить калорій у чистому вигляді

Водночас вчені наголошують: кава не є «чарівним засобом» для схуднення. Вона працює лише як додатковий фактор у поєднанні зі збалансованим харчуванням і фізичною активністю.

Також експерти застерігають від надмірного вживання: велика кількість кофеїну може спричиняти безсоння, прискорене серцебиття або підвищення тиску.

Отже, чорна кава може бути простим і доступним доповненням до здорового способу життя, але не замінює базові принципи схуднення.

Раніше ForUa писало, з чим не можна пити каву, щоб не нашкодити здоров'ю.