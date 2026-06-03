Іран атакував американські військові об’єкти ракетами та дронами

Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) повідомив про атаку на американські військові об’єкти.

Зокрема за повідомленням КВІР вони ракетами та безпілотниками атакували штаб-квартиру П’ятого флоту США, авіабази та гелікоптери у регіоні.

Reuters зазначає, що ця атака – відповідь на атаку США на комунікаційну вежу на південь від острова Кешм.

Військово-морські сили КВІР також обстріляли судно, яке вони ідентифікували як “Паная” у відповідь на атаку США на іранський танкер поблизу Ормузької протоки.

“Порушення безпеки Ормузької протоки матиме високу ціну для американських військових”, – цитують заяву КВІР місцеві ЗМІ.

Також у Кувейті повідомили про пошкодження в міжнародному аеропорту після атаки іранських безпілотників 3 червня.

Так, за словами представника міноборони Кувейту, бригадного генерала Сауда Абдулазіза Аль-Отаїбі, “низка ворожих безпілотників” атакувати Термінал 1 в аеропорту.

Унаслідок цієї атаки завдано значних матеріальних збитків. Окрім цього, кілька людей постраждали, вони отримали необхідну медичну допомогу.

За даними медіа, Іран атакував ракетою авіабазу в Кувейті, внаслідок чого кілька громадян США зазнали легких поранень.