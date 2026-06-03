Українські дрони атакували російський корвет

СБС повідомили про ураження російського корвета "Бойкий", який є носієм ракетної зброї у Кронштадтській військово-морській базі у Ленінградській області РФ.

"Птахи 1 ОЦ СБС вполювали та запалили корвет "Бойкий", носій керованої ракетної зброї", - сказав командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.



По кораблю, який з лютого перебуває на плановому ремонті у сухому доку ім. Велещинського у Кронштадті, ударили о 6:35 ранку.



Корвет "Бойкий", проєкт 20380, є третім корветом Балтійського флоту ВМФ РФ.



Його спустили на воду у 2011 році. На озброєння він перебуває з 2013 року.

"Бойкий"супроводжував тіньовий нафтовий флот РФ. Також він запам'ятався тим, що під час швартування у військовій гавані Кронштадта зіткнувся з дослідницьким судном "Адмірал Володимирський".

Фото: скріншот.