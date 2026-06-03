Масштабне виробництво підроблених документів ліквідували на Київщині

На Київщині діяла розгалужена мережа з виготовлення та збуту підроблених документів із голографічними елементами захисту.

«До її складу входили щонайменше 15 осіб. Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто, через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки», – повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Такі документи відкривають двері для інших злочинів: незаконного перетину кордону, шахрайства, легалізації чужих персональних даних, уникнення відповідальності та маніпуляцій із державними реєстрами.



Під час 31 обшуку на території Київської та Чернівецької областей вилучено підроблені документи, голографічні елементи, печатки державних установ, комп’ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності.



Наразі затримано шістьох учасників схеми. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури 15 особам уже повідомлено про підозру.



Слідство триває. Встановлюються всі причетні та канали збуту підроблених документів.

Фото: Офіс генпрокурора.