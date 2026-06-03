США хочуть запровадити нові мита проти 60 країн

У адміністрації американського президента Дональда Трампа хочуть запровадити нові тарифи проти основних торговельних партнерів США, включаючи ЄС і Канаду, через побоювання щодо примусової праці.

Розслідування, проведене офісом торгового представника США, рекомендувало запровадити мита на товари з 60 країн через їхню нездатність запровадити та забезпечити виконання законів, що забороняють товари, виготовлені з використанням примусової праці, повідомляє Politico.



Це одне з двох масштабних торговельних розслідувань, які американська адміністрація розпочала на початку весни, намагаючись відновити глобальні тарифи Трампа, скасовані Верховним судом у лютому.



"Нездатність наших найважливіших торговельних партнерів вирішити проблему імпорту товарів, виготовлених із застосуванням примусової праці, є неприйнятною. Це створює динаміку, коли американські працівники змушені конкурувати на світовому рівні за нерівних умов. Ми більше не будемо терпіти цю нерівність", – заявив торговий представник США Джеймісон Грір.



ЄС та п'ять країн – Канада, Еквадор, Індонезія, Мексика та Пакистан – не змогли ефективно забезпечити виконання чинних законів щодо заборони примусової праці. Звіт рекомендує застосувати до них 10-відсоткове мито.



Таку ж тарифну ставку рекомендують застосувати для ще дев'яти країн, які взяли на себе зобов'язання щодо вирішення цієї проблеми шляхом підписання торговельних угод зі США. Це зокрема Тайвань, Аргентина, а також Велика Британія, яка "запровадила частковий режим" для запобігання примусовій праці у своїх ланцюгах поставок.

Інші 44 країни зіткнуться з тарифною ставкою 12,5%, включаючи таких основних торговельних партнерів США, як Японія та Південна Корея.

Фото: Мінфін.