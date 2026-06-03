$200 тисяч за «припинення атаки»: Лаченкова звинуватили у вимаганні коштів

Відома блогерка та криптоекспертка Катя Крипто (Шухніна) заявила про масштабну кампанію з її дискредитації та звинуватила блогера Ігоря Лаченкова у нібито вимаганні 200 тисяч доларів за припинення інформаційних атак. Про це повідомляє «Наше місто» з посиланням на 49000.

За словами Шухніної, історія триває близько пів року та почалася з анонімних повідомлень у Telegram. У них, як стверджує вона, містилися погрози інформаційною кампанією, кримінальним переслідуванням і зверненнями до правоохоронних органів. Центральною публічною фігурою цих дій блогерка називає Ігоря Лаченкова.

Також Шухніна заявляє, що в його Telegram-каналі щодо неї поширювалися безпідставні звинувачення, а в коментарях, за її словами, використовувалися образи та нецензурна лексика.

За її словами, до кампанії причетний також “Джокер” — Роман Кравець, який є організатором системних атак на український бізнес та також вимагав від неї кошти.

Окремо Шухніна заявила, що має докази прямого зв’язку між Кравцем і Лаченковим. За словами блогерки, спроба вийти на комунікацію з командою Лаченкова лише підтвердила її підозри.

«Коли весь цей бруд почав з’являтися на каналах Ігоря Лачена, я спочатку вийшла на його піарницю — Leruini (Валерія Ромащенко — ред.) Вона запропонувала видалити весь замовний матеріал. Але ми відмовилися. І буквально за десять секунд мені написав Джокер. Він сказав: “Спілкуйся не з Лерою, а зі мною. Ігор попросив мене тобі написати», — розповіла Шухніна.

У своєму розслідуванні блогерка також опублікувала фрагмент розмови між рекламною менеджеркою Ігоря Лаченкова Валерією Ромащенко (Leruini) та менеджером блогерки Богдани Гончарук Богданом Тхоренком, який, за її словами, виступав посередником у перемовинах.

Під час цієї розмови, стверджує Шухніна, Ромащенко фактично підтвердила озвучену суму у 200 тисяч доларів за припинення інформаційної кампанії.

«Це все реальні цифри, він (Богдан Тхоренко, менеджер блогера Богдани Гончарук — ред.) не обманює. Чим вище людина, тим більше інших людей, які хочуть це збити — через заздрість, особисту неприязнь», — заявила Ромащенко (Leruini).

Ще більш резонансні заяви пролунали від самого Богдана Тхоренка. За його словами, практика вимагання коштів за припинення публікацій нібито з’явилася у Лаченкова відносно нещодавно.

«Ти (Шухніна — ред.) була першим випадком. Раніше він публікував джинсу — йому диктували, що постити. Це була довгострокова перспектива, там все проговорено і оплачено: тобто є людина, за яку він в одному контексті «гне палицю». А для в@обів він шукає, у кого є гроші, хто не повʼязаний з чинною владою, Офісом Президента та Верховною Радою. Зараз він у будь-якому разі візьметься за якогось блогера, типу Дена Повєткіна», — вважає Тхоренко.

За словами Тхоренка, наразі Лаченков нібито призупинив публічні атаки на Шухніну, однак лише через те, що між сторонами триває комунікація.

«Бо ми почали вести комунікацію. І він розуміє, що зараз йому невигідно щось писати. Він виставляє пост півтора місяці назад і зараз — тобто таким чином давить на психіку людини. І він не зупиниться — щось та й придумає. За $200 000 він тільки “стопає” публікації назавжди. Після цього про тебе ніхто більше нічого постити не буде. Можливо, раніше він не так відкрито цим займався, але зараз — апогей», — вважає Тхоренко.

Крім того, як стверджує блогерка, їй навіть запропонували варіант розтермінування платежу за припинення негативних публікацій на Telegram-каналі «Лачен пише».

«Знижок немає. Крайнім варіантом були чотири частини оплати — тобто чотири місяці по $50 000», — розповідає Тхоренко.