Віцеспікер Сейму Польщі запропонував припинити оплату Starlink для України

Віцеспікер польського Сейму та один із лідерів ультраправої партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак закликав Варшаву блокувати вступ України до Європейського Союзу, поки Київ не «відмовиться від культу УПА» та не розблокує ексгумації жертв Волинської трагедії.

Про це він заявив у коментарі RMF24, реагуючи на рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесну назву «імені Героїв УПА».

За словами Босака, Польща повинна перейти від символічних жестів до реального політичного тиску на Україну.

«Якщо ми хочемо чинити реальний тиск на Україну, потрібно перейти до конкретніших кроків, які матимуть ефективний вплив», — заявив польський політик.

Він підтримав ідею позбавлення Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі — та закликав польського прем’єра поставити підпис під відповідним рішенням.

Крім того, Босак запропонував припинити оплату Польщею супутникового зв’язку Starlink для України та відмовитися від механізмів спільного кредитування й фінансової допомоги Києву.

Також віцеспікер Сейму різко розкритикував політику польського уряду щодо України. На його думку, нинішня влада в Польщі демонструє слабкість у відносинах із Києвом, через що українська сторона нібито дозволяє собі «провокації».

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький також засудив рішення Володимира Зеленського щодо вшанування УПА. Він заявив, що 8 червня Капітула ордена Білого Орла може розглянути питання про позбавлення українського президента цієї нагороди.

26 травня Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». В Офісі президента пояснили, що це рішення ухвалене для відновлення історичних традицій українського війська.

Після цього частина польських політиків та істориків розкритикувала указ, звинувачуючи УПА у злочинах проти польського населення на Волині. Зокрема, Інститут національної пам’яті Польщі заявив, що створення культу УПА в Україні «має викликати спротив».

До критики долучився й колишній президент Польщі Лех Валенса. Він заявив, що рішення Зеленського «образило» його та родини загиблих поляків, після чого оголосив про намір більше не носити значок у кольорах українського прапора.

Довідка ForUA: Кшиштоф Босак, який нині закликає блокувати вступ України до ЄС через вшанування УПА, представляє політичне середовище, що апелює до спадщини одного з найскандальніших польських націоналістичних діячів ХХ століття — Романа Дмовського.

Дмовський був ідеологом польського націоналізму, відомим своїми антисемітськими, українофобськими та авторитарними поглядами. Він виступав за побудову етнічно однорідної польської держави, різко критикував український національний рух і підтримував концепцію стратегічного зближення Польщі з Росією.

Саме Дмовський є автором відомої антисемітської тези про те, що «єврейське населення є безумовним паразитом на соціальному тілі будь-якої країни, де воно проживає».

Попри це, у сучасній Польщі його постать продовжує активно вшановуватися. Пам’ятник Дмовському встановлений у центрі Варшави, а його ім’ям названо десятки вулиць у різних польських містах, зокрема у Перемишлі, Познані, Вроцлаві, Кракові, Щецині, Бидґощі, Ченстохові, Сосновці та інших.

Політичні опоненти «Конфедерації» неодноразово звинувачували партію Босака у толеруванні радикального націоналізму, ксенофобії та симпатіях до проросійських наративів, особливо в контексті українсько-польських історичних суперечок.