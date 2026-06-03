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Суспiльство

Погода 3 червня: дощі накриють частину країни, до +25°

Погода 3 червня: дощі накриють частину країни, до +25°

Сьогодні погода в Україні буде помірно теплою, однак на Правобережжі побільшає хмар і пройдуть дощі через вплив атмосферного фронту.

Найбільше опадів синоптики прогнозують у Вінницькій, Кіровоградській та Одеській областях — місцями дощі можуть бути значними. На решті території країни істотних опадів не очікується. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +16...+21°, а на Закарпатті та крайньому півдні повітря прогріється до +25°.

У Києві та області також буде хмарно з проясненнями і дощами. У столиці вдень очікується +16...+18°, по області — до +21°.

Як повідомляло раніше ForUa, червень обіцяє Україні справжній літній мікс — від сонячної спеки на півдні до прохолодних і більш мінливих днів у західних та північних регіонах.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогнозпогода 3 червняпогода в Києві
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