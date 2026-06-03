Глядачі вкрали «рекордний» сендвіч завдовжки 750 метрів перед підтвердженням попадання до Книги рекордів Гіннеса

В аргентинському місті Авельянеда сендвіч довжиною 750 метрів, який претендував на внесення до Книги рекордів Гіннеса, так і не дочекався офіційної фіксації. Натовп глядачів розібрав його ще до завершення процедури підтвердження рекорду, повідомляє видання Need To Know.

Організатори планували встановити новий світовий рекорд, перевершивши попередній рекорд 2011 року – 735 метрів.

Подію організував популярний стейк-хаус El Tano з нагоди свого 25-річчя, а також у межах святкування Дня травневої революції. За задумом організаторів, сендвіч мав стати масштабним частуванням для тисяч відвідувачів і встановити новий світовий рекорд.

Страва готувалася у стилі “матамбре а-ля піца” та включала близько 1500 кг фланк-стейка, понад тисячу буханок хліба, томатний соус, шинку, моцарелу та інші інгредієнти, що дало понад 7000 порцій.

Підготовка стартувала близько 11:00: інгредієнти доставили вантажівками, а вздовж Мітре-авеню встановили довгі столи. Через затримки нарізання та подачу довелося перенести на другу половину дня.

За словами організаторів, на подію, активно розрекламовану в соцмережах, прийшло близько 30 тис. людей.

Однак і станом на 16:00 кухарі ще продовжували роботу, тоді як у натовпі дедалі більше зростало невдоволення.

Зрештою частина відвідувачів зламала захисні бар’єри та кинулася до столів, почавши розбирати сендвіч просто на місці, що супроводжувалося штовханиною та криками.

Через інцидент підтвердження рекорду Гіннесом залишається під питанням.