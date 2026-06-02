На Черкащині 30-річного чоловіка підозрюють у підпалі школи

У Золотоноші поліція затримала 30-річного місцевого жителя, якого підозрюють у підпалі приміщення однієї зі шкіл. Йдеться про будівлю, де зберігали спортивний інвентар.

Повідомлення про пожежу надійшло до Золотоніського районного відділу поліції 30 травня. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Після огляду території та збору перших матеріалів правоохоронці дійшли висновку, що займання не було випадковим.

У поліції повідомили, що під час огляду та подальшої перевірки встановили ознаки умисного підпалу. Після цього оперативники почали шукати людину, яка могла бути причетна до пожежі. Допомогли записи з камер відеоспостереження.

“У ході оперативно-розшукових заходів та опрацювання записів камер відеоспостереження фахівці кримінального аналізу ідентифікували особу, причетну до правопорушення. Оперативники кримінальної поліції спільно зі слідчими відстежили маршрут руху фігуранта та встановили місце його перебування”, – йдеться у повідомленні поліції.

Фахівці кримінального аналізу встановили особу підозрюваного, а оперативники разом зі слідчими відстежили його маршрут і з’ясували, де він перебуває. Підозрюваним виявився 30-річний житель Золотоноші. Його затримали, а під час обшуку вилучили речові докази, які, за версією слідства, підтверджують його причетність до підпалу.

Чоловіку вже повідомили про підозру за статтею про умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Суд обрав йому запобіжний захід (тримання під вартою). Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від трьох до десяти років ув’язнення.