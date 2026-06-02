ЗМІ опублікували дані масштабів передачі болгарського озброєння союзникам та Україні протягом 2025 року

Болгарія у 2025 році суттєво скоротила запаси військової техніки та озброєння, що підтверджують офіційні дані, подані країною до ООН у межах звітності щодо міжнародної торгівлі зброєю. Про це йдеться в Telegram-канал In Factum.

Згідно зі звітом, значні обсяги техніки були передані Британії та Чехії. Зокрема, Лондон отримав 18 самохідних артилерійських установок 2С1 «Гвоздика», які активно використовуються українськими військовими на фронті. До пакета також увійшли три багатоцільові тягачі МТ-ЛБ, броньовані розвідувальні машини БРДМ-2 та три протитанкові гармати БС-3.

Найбільший пакет військової техніки був відправлений до Чехії. За даними звіту, Прага отримала 22 танки Т-72, 38 гаубиць Д-30, бойові машини піхоти БМП-1, десятки тягачів МТ-ЛБ, а також два позашляховики HMMWV американського виробництва.

Аналітики Defense Express зазначають, що Чехія навряд чи потребує радянської техніки для власних потреб, тому не виключають, що частина цього озброєння могла бути призначена для подальшої передачі Україні в рамках міжнародної військової допомоги.

Окрім поставок через партнерські країни, у звіті зафіксовано й прямі постачання озброєння Україні. Зокрема, Болгарія передала Силам оборони 50 зенітних установок ЗУ-2, 100 кулеметів калібру 7,62 мм, 100 ручних протитанкових гранатометів ATGL-L2 та 3000 одноразових гранатометів Bulspike.

Опубліковані дані стали одним із найдетальніших офіційних підтверджень масштабів передачі болгарського озброєння союзникам та Україні протягом минулого року.