Кошти кешбеку на пальне потрібно витратити до кінця червня

В Україні 31 травня завершилася державна програма кешбеку на пальне, яку уряд запровадив навесні як тимчасовий антикризовий механізм через різке подорожчання нафтопродуктів. За час дії програми нею скористалися майже 2,3 мільйона громадян.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Програму запустили 20 березня 2026 року після стрибка світових цін на пальне, спричиненого загостренням ситуації на Близькому Сході. В уряді заявляли, що основною метою було підтримати власників автомобілів масового сегмента, для яких витрати на пальне становлять значну частину сімейного бюджету.

За офіційними даними, 91% учасників програми — власники бюджетних автомобілів із невеликим об’ємом двигуна.

«За трохи більше ніж два місяці роботи програми 2,3 млн українців отримали кешбек від держави. До програми також долучилися понад 220 операторів АЗС — від великих мереж до локальних заправок. Це підтверджує високу затребуваність такого інструменту підтримки в період цінового шоку», — заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Кешбек нараховувався автоматично під час безготівкової оплати пального на автозаправках, які приєдналися до програми. Розмір компенсації становив 15% на дизельне пальне, 10% на бензин та 5% на скраплений газ.

В уряді наголосили, що програма від самого початку мала тимчасовий характер і завершується відповідно до раніше визначених термінів.

Українцям також нагадали, що накопичені кошти кешбеку необхідно використати до 30 червня 2026 року. Після цієї дати невикористані залишки повернуть до державного бюджету.