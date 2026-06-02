Продовжує зростати кількість жертв російського удару по Києву

Шестеро людей загинули і ще 66 постраждали внаслідок нічного комбінованого удару окупантів по Києву.

"Станом на 12:00 медики підтверджують 66 поранених та 6 загиблих киян. На жаль, цифри можуть бути не остаточними", – зазначив начальник КМВА Тимур Ткаченко.



Серед постраждалих троє дітей (3, 11 та 17 років).



Постраждали двоє енергетиків ДТЕК.



У Подільському районі внаслідок влучання в 9-ти поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування верхніх поверхів. Під завалами можуть бути люди. Рятувальні роботи продовжуються.



Також у цьому районі сталося загоряння автомобілів на відкритій місцевості; виникла пожежа у 4-поверховій будівлі на території одного із навчальних закладів.

На території комунального підприємства горять автомобілі та складська будівля.

Фото: ДСНС.