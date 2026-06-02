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Столиця

Продовжує зростати кількість жертв російського удару по Києву

Продовжує зростати кількість жертв російського удару по Києву

Шестеро людей загинули і ще 66 постраждали внаслідок нічного комбінованого удару окупантів по Києву.

"Станом на 12:00 медики підтверджують 66 поранених та 6 загиблих киян. На жаль, цифри можуть бути не остаточними", – зазначив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Серед постраждалих троє дітей (3, 11 та 17 років).

Постраждали двоє енергетиків ДТЕК.

У Подільському районі внаслідок влучання в 9-ти поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування верхніх поверхів. Під завалами можуть бути люди. Рятувальні роботи продовжуються.

Також у цьому районі сталося загоряння автомобілів на відкритій місцевості; виникла пожежа у 4-поверховій будівлі на території одного із навчальних закладів.

На території комунального підприємства горять автомобілі та складська будівля.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київвійнаобстрілокупанти
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