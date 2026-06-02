Комбінований обстріл України: загинули 13 людей

Внаслідок російського комбінованого обстрілу України в ніч на вівторок загинули 13 людей, понад 100 постраждали.

У столиці рятувальники з ночі працювали майже у всіх районах – на 29 локаціях.



Більшість пожеж вдалося загасити, продовжуються роботи на 6 активних локаціях у 5 районах Києва.



"На жаль, внаслідок російського обстрілу Києва загинули 4 людини. Ще понад 60 жителів постраждали та звернулися по допомогу до лікарів. Серед тих, хто отримав осколкові поранення – трирічна дитина", – повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.



Пошкоджені житлові будинки, автосалон, комунальне підприємство, академія, господарчі споруди, АЗС – цивільна інфраструктура.



"Пожежа через атаку виникла й на території Сервісного центру МВС 8041. Громадяни, які мали запис, зможуть отримати послугу в будь-якому іншому сервісному центрі МВС Києва", – додав він.



Важка ніч була і для Дніпра та Харкова.



"У Дніпрі зруйновані багатоквартирні будинки. 9 людей загинули, серед них – дитина. Серед жертв обстрілу наш рятувальник – заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко", – зазначив міністр, додавши, що в момент ворожого удару рятувальник саме прямував на виклик.



Ще 35 жителів Дніпра постраждали, є інформація і щодо 6 зниклих безвісти громадян.



Рятувальник та двоє цивільних постраждали в ніч на вівторок у Кам'янському.



"У Харкові пошкоджені будинки та продуктове підприємство, більше 10 людей постраждали", – зазначив Клименко.



Зафіксовано руйнування цивільних об’єктів на Миколаївщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Запоріжжі. У Київській області рятувальники гасили житлові будинки, поштовий термінал та автомобілі.

"До ліквідації залучені всі необхідні підрозділи системи МВС. У такі хвилини важливий не лише вчасний порятунок зі зруйнованих будинків, а й психологічна підтримка постраждалих та фіксація чергового злочину росії", - підсумував він.

Фото: ДСНС.