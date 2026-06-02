Сьогодні частину регіонів накриють опади

Сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність. Найбільше опадів прогнозують у західних та південно-західних областях, тоді як решта регіонів насолоджуватиметься сухою погодою.

За прогнозом синоптиків, на заході та південному заході очікуються помірні дощі. У Закарпатській та Одеській областях місцями можливі значні опади. В інших областях істотних дощів не передбачається.

Вітер буде переважно південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вдень становитиме комфортні +18...+23 градуси.

У Києві та області день мине без опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та південно-східний вітер 5-10 м/с. У столиці повітря прогріється до +21...+23 градусів, а по області температура коливатиметься в межах +18...+23 градусів.

Початок дня для більшості регіонів буде спокійним та теплим, однак жителям західних і південних областей варто мати при собі парасолі.

Як повідомляло раніше ForUa, рекордні температури очікуються вже цього літа.