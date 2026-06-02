Дослідники повідомляють, що кухонні губки виділяють мікропластик під час миття посуду

Кухонні губки, якими щодня користуються мільйони людей, можуть бути джерелом мікропластикового забруднення. До такого висновку дійшли науковці Боннського університету, які дослідили, як губки зношуються під час звичайного миття посуду, пише відання ScienceDaily.

Дослідники перевірили три типи губок і поєднали лабораторні експерименти з даними від домогосподарств у Німеччині та Північній Америці. Учасники користувалися губками у звичних умовах і фіксували особливості їхнього використання. Паралельно науковці проводили тести за допомогою системи SpongeBot, яка імітує механічне навантаження під час миття посуду.

Усі протестовані губки з часом втрачали частину “матеріалу”. За підрахунками авторів дослідження, залежно від типу губки одна людина може спричиняти від 0,68 до 4,21 грама викидів мікропластику на рік. Найменше частинок виділяли губки з нижчим вмістом пластику.

У великих країни ці обсяги можуть бути значно більшими. Дослідники підрахували, що якби один із типів губок використовували в усіх домогосподарствах Німеччини, річні викиди могли б сягнути 355 тонн мікропластику. Частину таких частинок затримують очисні споруди, однак кілька тонн усе одно можуть потрапляти у водойми та ґрунти.

Водночас мікропластик виявився не головним джерелом екологічного навантаження від ручного миття посуду. За оцінкою науковців, 85-97% загального впливу припадає на споживання води. Саме тому найбільший ефект для довкілля може дати не лише вибір губки, а й звичка використовувати менше води.

Автори дослідження радять обирати губки з нижчим вмістом пластику, користуватися ними довше та не витрачати зайву воду під час миття посуду.