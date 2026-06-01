Погода в Україні 2 червня: Тепло повертається

У вівторок, 2 червня, в Україні очікується тепла погода без сильної спеки. Температура повітря вдень становитиме від +20 до +24 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Дещо прохолодніше буде у західних областях. У Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях температура повітря підніметься до +17…+20 градусів.

За прогнозом синоптикині, на більшій частині території країни переважатиме суха погода. Невеликі дощі можливі лише у західних областях та на Одещині.

Також очікується зміна напрямку вітру. Він буде південним, невеликим або помірним.

У Києві 2 червня опадів не прогнозують. Погода буде переважно сонячною, а температура повітря вдень становитиме +20…+22 градуси.

Діденко зазначила, що найближчими днями в Україні зберігатиметься комфортна для початку літа погода без надмірної спеки.