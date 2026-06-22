У Естонії впав український дрон

В Естонії неподалік кордону з Росією знайшли у полі безпілотник з бойовою частиною – ймовірно один із українських апаратів.

Апарат виявили ще близько двох тижнів тому в районі села Риуге на південному сході Естонії. БпЛА знайшов місцевий мешканець, коли прийшов поратися на своїй земельній ділянці., повідомляє ERR.

Очільник Департаменту естонської поліції безпеки Гаррюс Пуусепп розповів, що повідомлення про знахідку надійшло 10 червня. Основна частина апарата лежала у високій траві, уламки виявили також поруч на дереві – ймовірно, дрон спершу врізався у крону.

Це один з апаратів, які могли залетіти на територію Естонії під час повітряної тривоги 3 червня.

"У випадку з цим дроном, ймовірно, це один з тих, які фіксувалися нашими радарами і військових відправляли шукати їх, але подальших підтверджень не знайшлося. Один такий ймовірний БпЛА перестав фіксуватися на радарах неподалік місця знахідки уламків. Тож на основі цієї інформації можу припустити, що це один з дронів, які залетіли 3 червня", – прокоментував Пуусепп.

В апараті виявили бойову частину вагою близько 5 кг.

Фото: KAPO.