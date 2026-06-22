США та Іран створять «лінію зв'язку»

США та Іран під час першого раунду технічних переговорів домовилися про створення "лінії зв'язку" для запобігання інцидентам у Ормузькій протоці.

Механізм створюють для запобігання інцидентам та непорозумінням, з метою забезпечення безпечного проходу комерційних суден. Він має діяти до підписання остаточної угоди, тобто 60 днів, або більше, якщо термін на досягнення домовленості продовжать за згодою сторін, повідомляє CNN.

За словами посередників, досягли домовленості про створення подібної спецгрупи за участі Лівану для сприяння припиненню бойових дій на території Лівану.

Фото: Укрправда.