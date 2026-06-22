﻿
Свiт

США та Іран створять «лінію зв'язку»

США та Іран створять «лінію зв'язку»

США та Іран під час першого раунду технічних переговорів домовилися про створення "лінії зв'язку" для запобігання інцидентам у Ормузькій протоці.

Механізм створюють для запобігання інцидентам та непорозумінням, з метою забезпечення безпечного проходу комерційних суден. Він має діяти до підписання остаточної угоди, тобто 60 днів, або більше, якщо термін на досягнення домовленості продовжать за згодою сторін, повідомляє CNN.

За словами посередників, досягли домовленості про створення подібної спецгрупи за участі Лівану для сприяння припиненню бойових дій на території Лівану. 

Фото: Укрправда.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАпереговориІранОрмузька протока
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Долар трохи «просів» після вихідних євро додало у ціні
Економіка 22.06.2026 08:08:56
Долар трохи «просів» після вихідних євро додало у ціні
Читати
У центрі Києва майже на місяць обмежать рух
Столиця 22.06.2026 07:29:39
У центрі Києва майже на місяць обмежать рух
Читати
Погода 22 червня: дощі, грози та спека до +31°
Суспiльство 22.06.2026 06:26:31
Погода 22 червня: дощі, грози та спека до +31°
Читати

Популярнi статтi