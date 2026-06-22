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Полiтика

У Навроцького звинуватили Зеленського у невдячності

У Навроцького звинуватили Зеленського у невдячності

Голова канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький розкритикував представників української влади через повернення польських державних нагород.

Після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла українські експрезиденти та дипломати вирішили повернути свої нагороди.

"Представники української влади з легкою рукою повертають польські нагороди, забуваючи, що саме ці руки простягалися по допомогу, і ця допомога надійшла з польських рук: від уряду Польщі, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій та мільйонів поляків", – сказав Богуцький.

Своє повідомлення він супроводжував уривком з вірша поета Людвіка Кропіньського "Про невдячність".

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ПольщаУкраїнаУПАЗеленський
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