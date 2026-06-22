Лакмусовий «орденопад»: чому польський Білий орел став чорною вороною

На апріорі звивистій колії офіційних відносин по лінії Київ-Варшава відбувся масштабний збій, детонатором якого послугувало рішення польського президента про позбавлення ордену Білого орла Володимира Зеленського. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Попри усі очевидні та завуальовані історико-іміджеві «міни», президент Польщі і лідер опозиційної правопопулістичної партії ПіС Кароль Навроцький таки забрав орден Білого орла у Володимира Зеленського через його рішення надати одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ імені «Героїв УПА». Реакційна ланцюгова реакція на теренах нашої з вами держави не змусила себе довго чекати.

На знак незгоди керівник Офісу президента (ОП) Кирило Буданов та очільник МЗС Андрій Сибіга відмовились від польських найвищих нагород. Експрезиденти Петро Порошенко, Віктор Ющенко та Леонід Кучма також відмовилися від своїх Білих орлів.

Посол України в Польщі Василь Боднар теж повернув свою нагороду - Кавалерський хрест Ордена «За заслуги Республіки Польща». «Я не можу залишитися осторонь від рішення, яке вважаю історично несправедливим. Розуміючи емоції, які панують в Польщі, не можу прийняти, що президента України, Володимира Зеленського - друга Польщі, главу держави, яка мужньо захищається від російського агресора та боронить мир в Європі, позбавлено найвищої польської нагороди», - написав він. Дипломат зауважив, що Польща є другом, союзником і партнером України і що українці завжди пам’ятатимуть допомогу поляків. Але додав, що «під атаками ракет і дронів, це рішення сприймається особливо болісно і емоційно, як жест щодо всього українського народу». Водночас він висловив надію, що «мудрість переможе емоції, а взаємна повага - політичну кон’юнктуру» і нагадав, що від сварок України і Польщі завжди виграє Москва.

Натомість сам Володимир Зеленський вже відправив нагороду Навроцькому назад у Варшаву «Новою поштою».

У своїй тривалій промові Навроцький заявив, що це рішення не спрямоване проти українського народу «і не означає зміни стратегічного напряму польської політики безпеки». Навроцький каже, що підтримує боротьбу України проти агресії Росії, «але Польща захищатиме памʼять своїх громадян, які полягли від рук бійців УПА».

Принагідно нагадаємо, що ще 8 червня відбулося засідання капітули ордену Білого орла – органу, який ухвалює вручення або позбавлення цієї відзнаки. Втім остаточне рішення було за президентом, і 43-річний Навроцький витримав двотижневу паузу, перш ніж прийняв його.

З огляду на дипломатичне польсько-українське цунамі експерти передбачали, що рішення Навроцького про позбавлення ордену Білого орла може призвести до того, що президент Зеленський не поїде на інвестиційний форум відновлення України до Польщі, який має пройти 25-26 червня в Гданську. Але наразі рішення про скасування цього візиту не має і хочеться вірити не буде, позаяк цілком справедливе обурення інколи варто відкласти, як то кажуть, до кращих часів.

Показово, що чинний прем’єр Польщі Дональд Туск та його владна коаліція були налаштовані на конструктив та пошук компромісу. Буквально днями Зеленський зустрічався з Туском, після чого обидва політики в унісон заявили про конструктивну розмову. Теоретично Туск має право заветувати рішення Навроцького, але він цього не зробив. «Завдання Навроцького та Зеленського заспокоїти емоції, а не загострювати напруження, адже лінія фронту в іншому місці», - написав у соцмережах пан Туск.

Колишній президент РП Анджей Дуда, який вручав орден нинішньому господарю Банкової у 2023 році взагалі не коментує скандал. Водночас голова МЗС Польщі з команди Туска Радослав Сікорський поширив допис путінського пішака Медведєва, де той радів рішенню Навроцького, і прокоментував – «він підтримує».

У провідних польських медіа думки розділилися. Прихильники рішення Навроцького вважають, що прославлення УПА є неприйнятним і Польща повинна жорстко реагувати. Приміром, портал Nasz Dziennik зауважує, що президент Навроцький «як великий магістр ордену зобов’язаний захищати його честь і реагувати на усіляке прославлення УПА».

«Кароль Навроцький обґрунтовував своє рішення пам’яттю про жертв злочинів УПА. Однак позбавлення Володимира Зеленського Ордену Білого Орла не наблизить порозуміння у справі Волині, навпаки - поглибить суперечку між Варшавою та Києвом», - написав заступник головного редактора Rzeczpospolita Міхал Шулджинський. Він переконаний, що рішення Навроцького та взаємне повернення нагород зупинить роботи з пошуку, ексгумацій і вшанування пам’яті на Волині.

Окрему увагу польський колега-журналіст звертає на максимально невдалий час для такого рішення: «Днями росіяни випустили свої ракети по святому місцю православ’я - Києво-Печерській лаврі. У відповідь Україна здійснила зухвалу атаку на Москву. Реакцією польського президента на цей ефектний крок України стало… покарання Володимира Зеленського. Дуже «вчасно» і «доречно».

На переконання польського політолога і журналіста Бартоша Вєлінського, Навроцький не випадково ухвалив рішення наступного дня після зустрічі Дональда Туска з Володимиром Зеленським, яка відбулася під час саміту ЄС у Брюсселі.

«Переговори в Брюсселі тривали довго і здавалося, що принаймні вдалося виробити контури плану, який дозволив би розрядити напруження. І тоді на сцену вийшов Навроцький... Напруження у відносинах замість знизитися різко зросло. Саме цього Навроцький і прагнув», - написав він у Gazeta Wyborcza.

Польський священник і публіцист Кшиштоф Мондель вважає, що Зеленський заслужив сім орденів Білого орла, адже, «захищаючи свою країну, він послабив нашого смертельного ворога».

На думку критиків Навроцького, це його рішення щонайменше ставить під сумнів престиж польських державних нагород. Вони нагадують, що кавалерами ордену Білого орла досі залишаються, наприклад, Беніто Муссоліні чи колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який буквально цими днями зустрічався з кремлівським диктатором Путіним.

«Катерина ІІ — російська імператриця. Беніто Муссоліні — фашистський лідер Італії, союзник Адольфа Гітлера. Що об’єднує цих двох людей, яких розділяють більше 150 років? Катерина ІІ знищила польську державу під час поділів, остаточно — у 1795 році. Муссоліні підтримував Гітлера, коли той знищував польську державу у 1939-му. Обоє досі залишаються кавалерами найвищої польської нагороди — ордену Білого орла. Але президент Польщі Кароль Навроцький вирішив, що саме президент України Володимир Зеленський має бути позбавлений цього ордену. Не тих б’єш, Навроцький. Рейтинг і ненависть до українців засліплює очі, якими треба бачити реальну загрозу для Польщі. Але з нею воює Україна, а не президент Навроцький. Українці, зберігаймо спокій. На все свій час», - зазначає ексочільник МЗС Дмитро Кулеба.

Його колега по дипломатичному цеху, колишній посол України у США Валерій Чалий робить наступний акцент: «Рішення Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла – безвідповідальне, помилкове й показує ставлення не до президента, а до України. Воно буде мати, на жаль, великі негативні наслідки. Орден вручався як символ ставлення до народу України, його героїчного супротиву і по-суті прикриття від цієї ж навали сусідньої Польщі. Рано чи пізно цей орден повернуть Володимиру Зеленському, і всі згадають цей епізод як «постріл Кароля Навроцького собі в ногу», але свою роль в підігруванні третій стороні - нашим московським ворогам, воно неодмінно зіграє, а значить загине більше українців і поляків, життя яких можна було би зберегти. Водночас, різкі кроки з боку українців, на кшталт повернення отриманих раніше польських орденів вважаю надто емоційними й такими, що лише підігріватимуть скандал й підкидатимуть хмизу в вогнище кризи українсько-польських взаємовідносин, що стрімко розпалюється. Почнете забирати й віддавати ордени - все швидко перекинеться на пам’ятники, а там і до блокування кордонів недалеко. Ми вже такі сценарії з польської сторони бачили…».

Тим часом у неділю, 21 червня, у відповідь на рішення Навроцького забрати орден Білого орла у Зеленського представники ліберально-демократичної частини польського суспільства, які «рішуче не згодні з таким вчинком», вирішили нагородити українського президента й український народ власним орденом. «Українці віддають життя за безпеку – свою, Польщі і Європи. Нинішнє рішення польського глави держави показує, як діє російська пастка. Польські праві сили розпочали передвиборчу кампанію до парламентських виборів і безжально використовують Волинську трагедію в політичних цілях. Політики сперечаються про 1943 рік, тоді як у 2026 році в Україні щодня гинуть люди. Тому як громадяни Республіки Польща ми вручаємо власний орден. Це ініціатива знизу. Таким чином ми показуємо, що багатьох поляків не вдасться налаштувати проти українців. Ми допомагали й будемо допомагати. Нам не потрібна згода політиків, щоб поводитися гідно щодо інших людей», – йдеться у повідомленні авторів ініціативи, серед яких Шимон Шиманкевич - відомий польський художник та графічний дизайнер, котрий здобув міжнародне визнання завдяки своїм гострим соціально-політичним плакатам. Його роботи присвячені темам війни, прав людини, боротьби з тоталітаризмом, ксенофобією та сучасних суспільних розколів.