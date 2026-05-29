Війна

Рашисти готували новий теракт в Одесі

СБУ спільно з ГУР МО України та за сприяння командувача Військово-Морських Сил ЗСУ запобігла новим спробам рашистів здійснити теракт в Одесі.

За результатами дій на випередження затримано контрабандистів, які на замовлення фсб мали доправити у портове місто засоби ураження, зокрема ударний БпЛА на оптоволоконному управлінні з вибухівкою, повідомляє СБУ.

Ділки заховали засоби ураження серед оптової партії тютюнових виробів, які нелегально переправляли через акваторію Чорного моря з тимчасово окупованої Абхазії. 

Маршрут контрабандистів пролягав у напрямку нейтральних вод у районі острова Зміїний, де їхній товар перевантажували з основного судна на маломірні катери, щоб приховано доставити до одеського узбережжя. 

Співробітники СБУ поетапно задокументували кожен крок фігурантів і затримали 4-х зловмисників «на гарячому», коли вони доправили підакцизну продукцію з бойовими засобами ураження в район одеського порту. 

Організатором контрабандного каналу є одеський підприємець, який перебуває за кордоном і займається нелегальним бізнесом у тимчасово окупованій Абхазії. 

В обмін на «дозвіл» займатися контрабандою на Кавказі він пішов на співпрацю з фсб. 

На замовлення російських спецслужбістів фігурант погодився доставити в Одесу ударний дрон. 

До незаконної діяльності він залучив трьох ділків з Одеси та місцевого прикордонника, який мав забезпечити безперешкодне проходження суден фігурантів до узбережжя обласного центру. 

На зворотному шляху зловмисники мали забрати з міста брата організатора каналу і морськими плавзасобами вивезти його за межі України. 

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). 

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинів за контрабанду зброї та підакцизних товарів, а також оголошення про підозру іншим учасникам протиправної схеми. 

Організатору схеми готується заочне повідомлення про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

