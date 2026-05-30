Путін заявив про «терміни закінчення війни», у генсека ООН зреагували

В ООН прагнуть якнайшвидшого завершення розв'язаної Росією війни - шляхом реальної дипломатії та на основі поваги до територіальної цілісності й суверенітету України.

Про це заявив журналістам речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що «конкретні терміни закінчення конфлікту назвати неможливо», передає Ukrinform.

Речник наголосив на важливості справедливого врегулювання.

«Ми не маємо конкретної дати завершення цього конфлікту, але те, що ми справді хочемо бачити - це його кінець. Ми прагнемо, щоб сторони долучилися до реальної дипломатії, яка приведе до справедливого та сталого завершення цього конфлікту - з повагою до територіальної цілісності України, її суверенітету відповідно до Статуту ООН та резолюцій», - зазначив він.

Дюжаррік додав, що «генеральний секретар і надалі засуджуватиме всі напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру».

Раніше ЗМІ повідомили, що Путін у Казахстані заявив, що неможливо сказати, коли завершиться російська війна проти України.