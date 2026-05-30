Минулої доби на війні проти України російські війська втратили 1430 загарбників

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 30 травня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 362 500 осіб, зокрема 1 430 осіб - за попередню добу. Про це ідеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Також РФ втратила 11 960 (+2) танків, бойових броньованих машин – 24 643 (+7), артилерійських систем – 42 930 (+70, РСЗВ – 1 813 (+5), засобів ППО – 1 398 (+1), літаків – 436 (+0), гелікоптерів – 353 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 1 500 (+4), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 318 433 (+1 781), крилатих ракет – 4 693 (+6), кораблів / катерів – 33 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 100 713 (+483), спеціальної техніки – 4 231 (+4).