Сили оборони вдарили по залізничних мостах у Криму та Московському НПЗ

18 червня та в ніч проти 19 червня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Серед цілей опинилися залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки в окупованому Криму, інформує Генштаб ЗСУ. За даними військових, ці об’єкти використовувалися для забезпечення військових перевезень і постачання підрозділів російської армії.

Крім того, українські сили уразили район зосередження озброєння та військової техніки окупантів поблизу Сєвєродонецька на Луганщині, а також склад паливо-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Маріуполі.

Під удари також потрапили пункти управління безпілотниками російських військ у районах Покровська, Воскресенки та Сіверська на Донеччині, Новоіванівки у Запорізькій області та Маліївки на Дніпропетровщині.

Окремо підтверджено результати удару по Московському нафтопереробному заводу, завданого 18 червня. За наявною інформацією, було уражено установку комплексної переробки нафти, три резервуари РВС-10000 та один резервуар РВС-30000.

Унаслідок пошкоджень підприємство припинило перероблення нафти на невизначений термін.

У Силах оборони наголошують, що удари були спрямовані на об’єкти, які забезпечують функціонування російської військової машини, логістику окупаційних військ та підтримку бойових дій проти України.