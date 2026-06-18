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Війна

Німеччина виділить $400 мільйонів на ППО та ракети для України

Німеччина виділить $400 мільйонів на ППО та ракети для України

Німеччина вже вчетверте долучається до механізму PURL, через який фінансується закупівля американського озброєння та боєприпасів.

Німеччина виділить кошти на необхідні боєприпаси для систем протиповітряної оборони, повідомляє "Європейська правда".

"Таким чином ми буквально щоночі й щодня рятуємо людські життя. Цього разу ми виділяємо $200 млн.", – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Німеччина підтримає програму Jumpstart, яка передбачає закупівлю ракет для систем Patriot.

"Завдяки цьому передбачають закупівлю керованих ракет для систем Patriot. Ми домовилися також долучитися, виділивши $200 млн. на закупівлю керованих ракет PAC-3. Отже, ми рухаємося вперед", – сказав він.

Берлін закликає інших учасників Контактної групи долучатися до фінансування закупівель ракет PAC-3 для посилення української ППО.

Фото: Міноборони.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнаНімеччинавійнаракетиPatriotппоPURL
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