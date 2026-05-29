У Румунії російський дрон влучив у житловий будинок

Російський безпілотник врізався у багатоповерхівку у румунському місті Галац.

Мешканців будинку однієї з вулиць серед ночі розбудив характерний шум дрона в польоті. Потім пролунав гучний звук вибуху, після чого виникла пожежа у квартирі на 10-му поверсі, повідомляє "Українська правда" .



На місці події працювали рятувальні служби та поліція. З будинку евакуювали 70 осіб.

Квартира, в яку влучив дрон у житловому будинку, зазнала значних пошкоджень. Двоє людей отримали легкі травми та пережили гостру реакцію на стрес.

Директорка обласної служби швидкої допомоги Галаца Даніела Енчу повідомила, що жінка отримала опіки першого ступеня, а 14-річний хлопець пережив гостру реакцію на стрес. Обом потерпілим надають медичну допомогу.



Повітряні сили України раніше повідомляли про атаку групи російських дронів на Одеську область, у напрямку Рені.



Інспекторат з надзвичайних ситуацій Румунії (ISU) міста Галац повідомив про падіння дрону на житловий будинок і підтвердив інформацію про пожежу на 10 поверсі, постраждалих та евакуйованих.



Румунські рятувальники повідомили, що пожежу загасили та скасували "червоний план реагування". Фахівці встановили, що вибуховий заряд дрону здетонував і не становить подальшої загрози.



У Міноборони Румунії підтвердили, що дрон, що впав на багатоповерхівку в Галаці, був російським.



"У ніч з 28 на 29 травня Російська Федерація відновила атаки дронів на цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією. Один безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, його відстежували радари аж до південної частини міста Галац, після чого він впав на дах житлового будинку, а внаслідок вибуху сталася пожежа", - повідомляє Міноборони.



Для перехоплення дрона з авіабази Фетешть о 01:19 піднялися два винищувачі F-16 за підтримки гелікоптера IAR 330 SOCAT. Пілоти мали дозвіл на ураження цілі.

Після виявлення дрона населення повітів Тулча, Галац і Бреїла сповістили через систему Ro-Alert.



"Ситуація динамічно змінюється, і ми надаватимемо офіційну інформацію та дані, щойно вони стануть доступними", - повідомляє Міноборони.

Міністерство національної оборони Румунії заявило в п'ятницю вранці, що безпілотник, який врізався у житловий будинок у Галаці та вибухнув, був російським дроном типу "Герань-2".

