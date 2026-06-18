З нагоди Дня музики VP Orchestra безкоштовно зіграє для киян світову класику

Національний комплекс ВДНГ у Києві 28 червня проведе безкоштовний концерт просто неба з нагоди міжнародного Дня музики. Для відвідувачів виступить струнний квартет VP Orchestra, який виконає відомі твори світової класичної музики.

Про це повідомила пресслужба ВДНГ, інформує ForUA.

Концерт відбудеться біля інсталяції з млином поруч із павільйоном №7, де наразі триває імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Початок заходу запланований на 17:00, а триватиме він до 18:30. Вхід для всіх охочих буде вільним.

Організатори зазначають, що подія присвячена Дню музики (Fête de la Musique) — міжнародному святу, яке щороку відзначають у понад сотні країн світу. Його започаткували у Франції в 1982 році з метою зробити музику доступною для широкої авдиторії. Саме тому традиційно концерти в межах святкування проводять на відкритих майданчиках і безкоштовно для відвідувачів.

Окрім музичної програми, гостям запропонують додаткові розваги. Зокрема, на локації працюватиме зона для малювання, а також проходитимуть активності з подарунками для учасників.

Також відвідувачі зможуть поєднати концерт із відвідуванням міжнародної імерсивної виставки «Всесвіт Ван Гога». Експозиція знайомить із життям і творчістю знаменитого нідерландського художника та містить репродукції його робіт у натуральному розмірі, реконструкцію спальні митця в Арлі, аудіогід, VR-простір і масштабну мультимедійну інсталяцію, де картини оживають завдяки світловим проєкціям, музиці та анімації.