Антиросійські санкції можуть продовжити на рекордний термін

Європейський Союз має намір змінити підхід до продовження санкцій проти Росії. Замість традиційного шестимісячного терміну обмеження можуть продовжити одразу на один рік. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі X.

За його словами, лідери країн ЄС планують погодити політичне рішення щодо річного продовження секторіальних санкцій уже найближчим часом. Формальне затвердження очікується пізніше цього літа. Журналіст також зазначив, що Угорщина та Словаччина, які раніше висловлювали застереження щодо санкційної політики, наразі не заперечують проти такого кроку.

Тим часом Європейський Союз продовжує роботу над 21-м пакетом санкцій проти Росії, який представила Європейська комісія 9 червня. Нові обмеження спрямовані насамперед на енергетичний сектор РФ, що залишається одним із ключових джерел фінансування війни проти України.

До пакета також увійшли санкції щодо банківського сектору, торговельних і рибальських компаній, а також обмеження у сфері фінансових послуг та криптовалют. Окрему увагу приділено боротьбі з так званим "тіньовим флотом" Росії, який використовується для обходу нафтових санкцій.

Крім того, Єврокомісія пропонує запровадити заборону на в'їзд до ЄС для колишніх російських військових, які брали участь у бойових діях.

Для набуття чинності 21-й пакет санкцій має отримати одностайну підтримку всіх держав-членів Європейського Союзу. Основною метою нових обмежень залишається скорочення доходів Росії від експорту енергоносіїв та посилення економічного тиску на Кремль.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп припускає, що Сполучені Штати можуть найближчим часом повернути санкції проти російської нафти.