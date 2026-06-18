Україна і РФ обмінялися тілами загиблих воїнів

За підсумками репатріаційних заходів в Україну було повернуто тіла 522 загиблих, які належать українським військовослужбовцям.

"За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям", - сказав Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

У РФ заявили, що отримають натомість 33 тіла.

Фото: Коордштаб.