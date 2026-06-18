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Війна

СБУ затримала ще одну російську агентку-коригувальницю у Дніпрі

СБУ затримала ще одну російську агентку-коригувальницю у Дніпрі

Зловмисниця брала участь у наведенні ракетно-дронових атак рф по місту на початку червня цього року, повідомляє СБУ.

Завдання ворога виконувала місцева безробітна. До уваги російських спецслужбістів вона потрапила через свої прокремлівські коментарі в чатах Телеграм-каналів. 

Після вербування та агентурного інструктажу жінка відстежувала локації і технічний стан оборонних компаній Дніпра, по яких ворог готував нову серію комбінованих ударів. 

Під час розвідвилазок агентка фіксувала периметри відповідних об’єктів, фокусуючись на адмінбудівлях, промислових цехах і логістичних центрах потенційних «цілей». 

Зловмисниця відстежувала наслідки ворожих «прильотів» і звітувала про це куратору з рф для підготовки нових або коригування повторних ударів по Дніпру. 

Співробітники СБУ задокументували шпигунську діяльність агентки і затримали її за місцем проживання. 

Під час обшуку у неї виявлено смартфон із доказами роботи на ворога. 

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

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