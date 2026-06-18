СБУ затримала ще одну російську агентку-коригувальницю у Дніпрі

Зловмисниця брала участь у наведенні ракетно-дронових атак рф по місту на початку червня цього року, повідомляє СБУ.

Завдання ворога виконувала місцева безробітна. До уваги російських спецслужбістів вона потрапила через свої прокремлівські коментарі в чатах Телеграм-каналів.



Після вербування та агентурного інструктажу жінка відстежувала локації і технічний стан оборонних компаній Дніпра, по яких ворог готував нову серію комбінованих ударів.



Під час розвідвилазок агентка фіксувала периметри відповідних об’єктів, фокусуючись на адмінбудівлях, промислових цехах і логістичних центрах потенційних «цілей».



Зловмисниця відстежувала наслідки ворожих «прильотів» і звітувала про це куратору з рф для підготовки нових або коригування повторних ударів по Дніпру.



Співробітники СБУ задокументували шпигунську діяльність агентки і затримали її за місцем проживання.



Під час обшуку у неї виявлено смартфон із доказами роботи на ворога.



Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.