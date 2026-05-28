Україна розраховує отримати перші Gripen протягом 10 місяців - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує протягом наступних десяти місяців отримати перші шведські винищувачі Saab JAS 39 Gripen разом із необхідним озброєнням.

Про це верівник держави сказав під час пресконференції у Швеції.

“Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, отримати перші Gripen. Ми будемо робити зі свого боку все можливе. І дуже розраховуємо на це”, — заявив Зеленський.

За словами президента, йдеться про передачу Україні ескадрильї літаків із відповідним комплектом озброєння, що має посилити захист від російських керованих авіабомб.

“Це допоможе в тому числі нашому захисту від російських керованих авіабомб”, — зазначив він.

Також Зеленський повідомив, що Україна планує придбати у Швеції всі 150 винищувачів Gripen та розраховує на фінансування за рахунок кредитної програми обсягом 90 млрд євро.

“Звичайно, ми купимо всі 150 винищувачів, дай Бог, щоб у нас було достатньо фінансування на це. Ми розраховуємо, як я вже сказав, на ці 90 мільярдів. Ми будемо робити це крок за кроком”, — сказав президент під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.