Погода 11 червня: зливи та грози накриють кілька регіонів

Сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність. У більшості областей утримається тепла літня погода, однак у західних регіонах та на південному сході місцями пройдуть дощі з грозами.

Найбільше опадів прогнозують на Закарпатті та Прикарпатті, де подекуди дощі можуть бути значними. На решті території країни істотних опадів не очікується.

Температура повітря вдень становитиме комфортні +23...+28 градусів, лише на крайньому заході буде дещо прохолодніше — +18...+23 градуси. Вітер південного напрямку, 5–10 м/с.

У Києві та області день мине без опадів. Повітря в столиці прогріється до +26...+28 градусів, по області очікується +23...+28 градусів.

Як повідомляло раніше ForUa, рекордні температури очікуються вже цього літа.