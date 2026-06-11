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Суспiльство

Погода 11 червня: зливи та грози накриють кілька регіонів

Погода 11 червня: зливи та грози накриють кілька регіонів

Сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність. У більшості областей утримається тепла літня погода, однак у західних регіонах та на південному сході місцями пройдуть дощі з грозами.

Найбільше опадів прогнозують на Закарпатті та Прикарпатті, де подекуди дощі можуть бути значними. На решті території країни істотних опадів не очікується.

Температура повітря вдень становитиме комфортні +23...+28 градусів, лише на крайньому заході буде дещо прохолодніше — +18...+23 градуси. Вітер південного напрямку, 5–10 м/с.

У Києві та області день мине без опадів. Повітря в столиці прогріється до +26...+28 градусів, по області очікується +23...+28 градусів.

Як повідомляло раніше ForUa, рекордні температури очікуються вже цього літа.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогнозпогода в Києвіпогода 11 червня
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