В РФ палають 5 резервуарів з нафтою на трьох уражених об'єктах

У Генштабі ЗСУ заявили про нові встановленні результати ураження паливно-енергетичної інфраструктури Росії під час атак 8 червня.

На перевалочній нафтобазі "Грушовая" в районі населеного пункту Грушова Балка Краснодарського краю Російської Федерації підтверджено горіння двох резервуарів з нафтою, а також інфраструктури, задіяної в оцінці якості нафтопродуктів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На нафтоперекачувальній станції "Красноармейск" у Саратовській області підтверджено горіння двох резервуарів з нафтою об'ємом по 50 тис. м³ кожний.



На лінійній виробничо-диспетчерській станції "Красний Яр" у Волгоградській області підтверджено горіння одного резервуара з нафтою об'ємом 50 тис. м³".

Фото: Генштаб ЗСУ.