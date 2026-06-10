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Війна

В РФ палають 5 резервуарів з нафтою на трьох уражених об'єктах

В РФ палають 5 резервуарів з нафтою на трьох уражених об'єктах

У Генштабі ЗСУ заявили про нові встановленні результати ураження паливно-енергетичної інфраструктури Росії під час атак 8 червня.

На перевалочній нафтобазі "Грушовая" в районі населеного пункту Грушова Балка Краснодарського краю Російської Федерації підтверджено горіння двох резервуарів з нафтою, а також інфраструктури, задіяної в оцінці якості нафтопродуктів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На нафтоперекачувальній станції "Красноармейск" у Саратовській області підтверджено горіння двох резервуарів з нафтою об'ємом по 50 тис. м³ кожний. 

На лінійній виробничо-диспетчерській станції "Красний Яр" у Волгоградській області підтверджено горіння одного резервуара з нафтою об'ємом 50 тис. м³".

Фото: Генштаб ЗСУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУнафтавійнаГенштабокупанти
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