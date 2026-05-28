Сили оборони атакували один з найбільших НПЗ на півдні РФ

У ніч на 27 травня підрозділами Сил оборони України уражено нафтопереробний завод "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарський край, РФ).

"Зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства", – повідомляє Генштаб ЗСУ.



Масштаби завданих збитків уточнюються. НПЗ "Туапсинский" в є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ. Потужність перероблення становить близько 12 млн. тонн нафти на рік. Підприємство виробляє пальне, зокрема для забезпечення збройних сил РФ.

Підрозділи Повітряних Сил ЗСУ з використанням ракет повітряного базування Storm Shadow уразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил РФ у районах Воронежа (Воронезька обл., РФ), Таганрога (Ростовська обл., РФ) та Севастополя (ТОТ АР Крим).

Уражено радіолокаційну станцію "Небо-СВ" у районі Кам’янки та командно-штабну машину зі складу комплексу "Бук-М2" окупантів поблизу Кадіївки (Луганська обл.).

Сили оборони України уразили командні пункти підрозділів окупантів у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокине (Луганська обл.). Уражено склад матеріально-технічних засобів у Сорокиному (Луганська обл.) та виробництво БпЛА у районі Азовського (Запорізька обл.).

Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.

Фото: Генштаб ЗСУ.