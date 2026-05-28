СБУ затримала на Харківщині ще одного зрадника

Ним виявився завербований ворогом 16-річний учень місцевої школи, який коригував повітряні атаки рашистів по Чугуївському та Лозівському районах фронтової області, повідомляє СБУ.

До уваги російських спецслужбістів школяр потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.



В одному з чатів вони запропонували юнаку «швидкі підробітки» в обмін на коригування ракетно-бомбових та дронових ударів по регіону.



Після вербування він отримав завдання: виявляти зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції ЗСУ, по яких рашисти готували нову серію обстрілів.



Для цього фігурант на власному мопеді об’їжджав місцевість, щоб сфотографувати, відзняти на відео та позначити на гугл-картах розташування української ППО.



Встановлено, що коли агент не міг відзняти потенційні «цілі», він записував для куратора з рф голосові повідомлення з детальним описом картографічних локацій.



Для конспірації фігурант комунікував з російським спецслужбістом із використанням шифрів. Зокрема, їхні діалоги розпочиналися з кодових слів, які завчасно були відпрацьовані для юнака.



Наступним його завданням було встановлення на магістральній автотрасі замаскованої телефонної камери з віддаленим доступом для ворога.



У такий спосіб рашисти сподівалися відстежувати час та орієнтовну кількість українських бронеколон, що рухалися у напрямку передової.



Співробітники СБУ завчасно викрили неповнолітнього агента, задокументували його злочини і затримали «на гарячому», коли він фотографував військову техніку Сил оборони.



Під час затримання у фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

