Рада ратифікувала угоду з ЄС про кредит на €90 мільярдів

ЄС та Україна фіналізували текст Кредитної угоди, яка потрібна для отримання Україною кредиту ЄС у розмірі 90 млрд. євро протягом 2026-2027 років.

Текст угоди вже внесено до Ради для затвердження разом із Меморандумом про взаєморозуміння щодо кредиту, повідомляє "Європейська правда".

Рада ратифікувала угоду з ЄС про допомогу Україні у €90 млрд на 2026-2027 роки.

В обмін на €90 млрд від ЄС Україна взяла на себе жорсткі зобов’язання у податковій та митній сферах:

- Україна має зберігати незалежність Нацбанку та не скасовувати вимоги ЄС і МВФ.

- Планують скасувати пільги на міжнародні посилки та оподатковувати доходи з цифрових платформ.

- Військовий збір 5% хочуть продовжити ще на 3 роки.

- Також Україна зобов’язалась боротися зі схемами дроблення бізнесу на ФОП.

- Для ФОП 3 групи планують запровадити різні податкові ставки залежно від виду діяльності.

- Окремо Україна має ухвалити новий Митний кодекс та призначити нового постійного голову митниці.

Меморандум був підписаний у Брюсселі 20 травня, а Кредитна угода – 27 травня.



Ухвалення документів Верховною Радою, а також наступний крок – ухвалення 24-ма державами ЄС, які надають Україні 90 млрд в рамках механізму посиленої співпраці (27 держав ЄС мінус Угорщина, Словаччина та Чехія) – дадуть можливість ЄС якнайшвидше надати Україні перший транш кредиту.



Перший транш макрофінансової допомоги бюджету України в рамках позики на 90 млрд євро у сумі 3,2 млрд євро має надійти орієнтовно в середині червня.

У червні очікується перший транш військової допомоги Україні на суму 5,9 млрд євро, що буде витрачений на закупівлю дронів українського виробництва.

