Польща не вказуватиме Зеленському, яким маршрутом літати - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава не має наміру вказувати президенту України Володимиру Зеленському, яким маршрутом здійснювати закордонні поїздки. Так він прокоментував інформацію про те, що український лідер під час візиту до Великої Британії не скористався традиційним маршрутом через Польщу. Про це Туск сказав під час пресконференції.

Водночас очільник польського уряду наголосив, що Польща залишається важливим учасником міжнародних дискусій щодо майбутнього України та регіональної безпеки. За його словами, Варшава не погодиться на ухвалення рішень, які стосуються регіону, без її участи.

Так Туск відреагував на відсутність Польщі серед учасників зустрічі президента України з лідерами країн формату E3.

Польський прем’єр також повідомив, що найближчим часом може відбутися зустріч у ширшому форматі за участю Польщі та Італії. За його словами, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні також критично оцінює існування нинішнього формату E3 без залучення інших ключових європейських партнерів.

Коментуючи повідомлення про зміну маршруту польоту Зеленського, Туск запевнив, що аеропорт у Жешуві працював у штатному режимі та не був закритий. Таким чином він відкинув припущення про можливий політичний тиск на українську сторону.

За словами прем’єра, польська влада не може диктувати президентові України, через які країни чи аеропорти він має подорожувати.

Раніше ЗМІ повідомили, що 7 червня Володимир Зеленський вирушив до Великої Британії через аеропорт Кишинева в Молдові, а не через польський Жешув, як це відбувалося під час більшості його попередніх закордонних поїздок.

Офіційно причини зміни маршруту не пояснювалися. Водночас це сталося на тлі напруження в українсько-польських відносинах після дискусії навколо рішення про присвоєння одному з українських спецпідрозділів почесного найменування «імені Героїв УПА».