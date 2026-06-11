﻿
Свiт

США завдавали масованих ударів по цілях в Ірані

США завдавали масованих ударів по цілях в Ірані

Американська армія за наказом президента Дональда Трампа завдавали масованих ударів по цілях в Ірані.

"Збройні сили США сьогодні о 17:15 за східним часом, за наказом головнокомандувача, почали завдавати додаткових ударів у межах самооборони по низці цілей на території Ірану. Удари є відповіддю на безпідставну і триваючу агресію Ірану", - повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Метою військової операції є примус Тегерана до укладення мирної угоди.

Всі обрані цілі розташовані на півдні Ірану. Серед них – системи протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, а також пункти управління безпілотниками.

Фото: ТСН.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАвійнаІранТрамп
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

МАГАТЕ заявило про зростання військової активності поблизу українських АЕС, зокрема біля ЧАЕС і окупованої ЗАЕС
Суспiльство 10.06.2026 22:05:30
МАГАТЕ заявило про зростання військової активності поблизу українських АЕС, зокрема біля ЧАЕС і окупованої ЗАЕС
Читати
Україна має амбітну мету відкрити всі переговорні кластери щодо вступу до ЄС вже протягом наступного місяця, – Качка
Полiтика 10.06.2026 21:36:47
Україна має амбітну мету відкрити всі переговорні кластери щодо вступу до ЄС вже протягом наступного місяця, – Качка
Читати
Кривава ДТП у Закарпатті: Вантажівка в’їхала в групу людей, є загиблі та постраждалі
Надзвичайні події 10.06.2026 21:07:06
Кривава ДТП у Закарпатті: Вантажівка в’їхала в групу людей, є загиблі та постраждалі
Читати

Популярнi статтi