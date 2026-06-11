США завдавали масованих ударів по цілях в Ірані

Американська армія за наказом президента Дональда Трампа завдавали масованих ударів по цілях в Ірані.

"Збройні сили США сьогодні о 17:15 за східним часом, за наказом головнокомандувача, почали завдавати додаткових ударів у межах самооборони по низці цілей на території Ірану. Удари є відповіддю на безпідставну і триваючу агресію Ірану", - повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Метою військової операції є примус Тегерана до укладення мирної угоди.

Всі обрані цілі розташовані на півдні Ірану. Серед них – системи протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, а також пункти управління безпілотниками.

Фото: ТСН.