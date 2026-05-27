Неправдиве вкидання: В Офісі Президента спростували дані The Economist про «2-3 роки війни»

В Офісі Президента України спростували інформацію видання The Economist про те, що Володимир Зеленський нібито наказав готуватися до ще двох-трьох років війни. Про це журналістам у середу, 27 травня, повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, передає Apostrophe.ua.

Він назвав цю публікацію повторним неправдивим вкидом і зазначили, що насправді на зустрічах обговорювався зовсім інший часовий проміжок, який обмежується найближчим півріччям.

Радник глави держави пояснив, що подібні повідомлення у закордонній пресі з'являються не вперше. На його думку, такі твердження могли знадобитися для поширення інших негативних тез.

"Та це ж той самий вкид, який вже був. Може, людям треба було щось використати як носій для інших меседжів в цьому тексті про те, як все типу погано", – зазначив Дмитро Литвин.

Він додав, що під час нещодавнього спілкування з народними депутатами Володимир Зеленський окреслив чіткі часові межі для роботи влади.

"Тільки ж оце на зустрічі з фракцією президент говорив, що треба сфокусуватися на пів року до листопада, оцей строк є", – наголосив радник з комунікацій.

Як повідомляв ForUA, президент Володимир Зеленський, як писали в The Economist, посилаючись на інсайдерів в українському уряді, нібито доручив готуватися до продовження бойових дій ще на два-три роки.