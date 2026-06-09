Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ до 2030 року

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив Концепцію розвитку ракетних військ і артилерії Збройних Сил України до 2030 року, яка передбачає суттєве посилення ракетних спроможностей та розвиток можливостей ураження цілей на стратегічну глибину – до 2000 кілометрів. Про це йдеться у заяві головнокомандувача від 9 червня.

Сирський наголосив, що концепція розвитку ракетних військ і артилерії спрямована, зокрема, на появу нових спроможностей, впровадження інноваційних технологій та підготовку до майбутніх викликів ЗСУ.

– Ми експлуатуємо одну з найширших номенклатур артилерійських систем у світі, застосовуємо майже всі наявні типи боєприпасів і щодня здобуваємо безцінний досвід боротьби з противником, який переважає нас чисельно, – пояснив він.

За словами Сирського, постійно еволюціонує тактика застосування військ, зростає роль безпілотних авіаційних комплексів, керованих авіаційних бомб та інших сучасних засобів ураження.

Він звернув увагу на те, що розвивати ракетні війська та артилерію заважають, зокрема, критична залежність від постачання озброєння та боєприпасів від партнерів, складна логістика, пов’язана з великою кількістю різнотипних систем, обмежена дальність ураження окремих зразків озброєння та дефіцит засобів артилерійської розвідки.

– Концепція розвитку ракетних військ і артилерії враховує всі ці фактори, а також бойовий досвід, прогнозовані тенденції розвитку озброєння та можливі зміни у способах його застосування, – заявив головнокомандувач.

За його словами, основу оснащення артилерійських підрозділів Збройних сил України мають становити зразки вітчизняного виробництва.

Так, зношені артилерійські системи радянських калібрів, які не підлягають модернізації або ремонту, поступово будуть виводити з експлуатації. Водночас передбачається збереження у складі військ підрозділів, озброєних найсучаснішими артилерійськими системами іноземного виробництва. Крім того, планується подальша оптимізація номенклатури артилерійського озброєння.

Також особливий акцент планують зробити на системі артилерійської розвідки й розвитку ракетного озброєння.

– Ми повинні нарощувати спроможності щодо вогневого впливу на всю оперативно-стратегічну та стратегічну глибину противника. Для цього передбачено завершення розробки та подальше серійне виробництво вітчизняних балістичних і крилатих ракет. У поєднанні з безпілотними системами це дозволить створити збалансовану систему дальнього вогневого впливу та забезпечити ураження цілей на відстані до 2000 кілометрів, – зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ підсумував, що артилерія була, є і залишатиметься одним із ключових чинників успіху на полі бою.

Раніше ForUA повідомляв, що у квітні президент Володимир Зеленський показав сучасну українську зброю: ракети, дрони, артилерію та бронетехніку.

За його словами, за чотири роки Україна створила масштабну оборонну індустрію, що забезпечує нові технології для захисту та ведення війни.