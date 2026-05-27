Україна готується до затяжної війни: влада орієнтується на сценарій тривалого протистояння, — The Economist

Політичне керівництво України дедалі частіше виходить із припущення, що війна матиме тривалий характер, а система влади орієнтується на сценарій щонайменше ще 2–3 років бойових дій. Про це повідомляє видання The Economist із посиланням на власні урядові джерела.

За оцінками співрозмовників видання, Україна вже пройшла критичну межу збереження своєї державності, проте цей етап не означає автоматичного завершення війни чи досягнення перемоги.

Наразі загальна ситуація на фронті зазнала змін, і лінія бойового зіткнення значною мірою стабілізувалася. Водночас європейські партнери продовжують надавати підтримку, а сама Україна активно нарощує власне оборонне виробництво, приділяючи особливу увагу випуску безпілотників.

Попри стабілізацію та розвиток оборонно-промислового комплексу, ключовими викликами для країни в умовах тривалого конфлікту залишаються виснаження внутрішніх ресурсів, серйозний демографічний тиск та необхідність забезпечення довгострокової стійкості суспільства.