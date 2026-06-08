Ініціатива Bring Kids Back UA: Україна повернула з окупованих територій 15 дітей і підлітків

Минулого тижня Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій ще 15 дітей та підлітків. Наразі всі вони перебувають у безпеці та отримують необхідну психологічну, соціальну й юридичну допомогу. Про це повідомили в межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Серед врятованих — 19-річний Мирон, який принципово відмовлявся від навчання в російській школі. Через свою позицію хлопець неодноразово потрапляв у поле зору російських силовиків, а співробітники ФСБ регулярно приходили до нього з перевірками та допитами.

Щоб уникнути примусової мобілізації до російської армії, юнак був змушений вступити до місцевого технікуму. Однак навіть після цього на нього продовжували чинити тиск і схиляли до підписання контракту на військову службу.

Також на підконтрольну Україні територію повернулася 18-річна Катерина. Попри окупацію, дівчина продовжувала навчатися дистанційно в українській школі. Водночас її родина неодноразово зазнавала переслідувань з боку російських військових. Озброєні окупанти проводили обшуки в будинку та конфіскували автомобіль її батька.

Серед евакуйованих є й 18-річний Олександр, який відкрито виступав проти російської пропаганди під час навчання. За його словами, під час так званих "антитерористичних навчань" школярів змушували лежати обличчям до підлоги під прицілом автоматів та привчали беззастережно виконувати накази озброєних людей.

Після отримання чергової повістки до російського військкомату хлопець ухвалив остаточне рішення залишити окуповану територію.

У Bring Kids Back UA зазначили, що для цих дітей окупація залишилася позаду. Нині вони проходять реінтеграцію в центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну підтримку, допомогу з оформленням документів, тимчасове житло та іншу необхідну допомогу для адаптації до нового життя.