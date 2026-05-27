Надзвичайні події

Смертельне ДТП у Борисполі: Jeep врізався в автобус, є загиблий і постраждалі

У Борисполі сталася смертельна автокатастрофа за участі автомобіля Jeep та рейсового автобуса, в якому перебувало 17 пасажирів. Про це повідомляє поліція Київської області.

За інформацією правоохоронців, 27 травня о 11:00 надійшло повідомлення про те, що у Борисполі на вулиці Київський Шлях сталася ДТП за участі маршрутки та легковика.

Попередньо, водій автомобіля Jeep виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з рейсовим автобусом, в салоні якого перебували 17 пасажирів.

Внаслідок автокатастрофи пасажир легковика загинув на місці, а водія доставили до лікарні. Ще трьох пасажирів автобуса госпіталізували до медичного закладу.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ДТПБориспільКиївщина
